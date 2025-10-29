29.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия. 2-я лига. Баскетбол: Proleter — Константин Ниш, 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Medison Hall.
МСК, 6 тур, Арена: Medison Hall
Сербия. 2-я лига. Баскетбол
Отменен
- : -
29 октября 2025
Превью матча Proleter — Константин Ниш
Статистика матча
2-х очк. попадания
28
22
3-х очк. попадания
8
7
Реализовано штрафных
11
17
Кол-во реализованных бросков
47
46
Комментарии к матчу