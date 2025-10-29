Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Proleter - Константин Ниш 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияСербия. 2-я лига. Баскетбол: ProleterКонстантин Ниш, 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Medison Hall.

МСК, 6 тур, Арена: Medison Hall
Сербия. 2-я лига. Баскетбол
Proleter
Отменен
- : -
29 октября 2025
Константин Ниш
Превью матча Proleter — Константин Ниш

Статистика матча

2-х очк. попадания
28
22
3-х очк. попадания
8
7
Реализовано штрафных
11
17
Кол-во реализованных бросков
47
46
Игры 6 тур
29.10.2025
Proleter
-:-
Константин Ниш
Отменен
29.10.2025
Нови-Пазар
-:-
КК Дунав Стари Бановци
Отменен
29.10.2025
Nis
106:87
IBC
Завершен
29.10.2025
Пирот
88:68
Беко
Завершен
29.10.2025
Ivanjica
63:67
Jagodina
Завершен
29.10.2025
Колубара ЛА 2003
-:-
Младость СП
Отменен
29.10.2025
Здравлйе Лесковак
-:-
KK Klik Arilje
Отменен
Комментарии к матчу
