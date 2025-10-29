Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Пирот - Беко 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияСербия. 2-я лига. Баскетбол: ПиротБеко, 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Hala Pirot Kej.

МСК, 6 тур, Арена: Hala Pirot Kej
Сербия. 2-я лига. Баскетбол
Пирот
Завершен
31:19 14:12 24:19 19:18
88 : 68
29 октября 2025
Беко
Превью матча Пирот — Беко

Команда Пирот в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Беко, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
26
3-х очк. попадания
12
2
Реализовано штрафных
10
10
Кол-во реализованных бросков
43
38
Игры 6 тур
29.10.2025
Proleter
-:-
Константин Ниш
Отменен
29.10.2025
Нови-Пазар
-:-
КК Дунав Стари Бановци
Отменен
29.10.2025
Nis
106:87
IBC
Завершен
29.10.2025
Пирот
88:68
Беко
Завершен
29.10.2025
Ivanjica
63:67
Jagodina
Завершен
29.10.2025
Колубара ЛА 2003
-:-
Младость СП
Отменен
29.10.2025
Здравлйе Лесковак
-:-
KK Klik Arilje
Отменен
