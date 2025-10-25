25.10.2025
Смотреть онлайн Плей-офф Сараево - Женщины - Zenica Women 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина — Женская лига Боснии и Герцеговины по баскетболу: Плей-офф Сараево - Женщины — Zenica Women, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Женская лига Боснии и Герцеговины по баскетболу
Завершен
16:12 14:14 21:20 17:17
68 : 63
25 октября 2025
Превью матча Плей-офф Сараево - Женщины — Zenica Women
Комментарии к матчу