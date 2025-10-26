26.10.2025
Смотреть онлайн Конице (жен) - Млади Краишник - Женщины 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина — Женская лига Боснии и Герцеговины по баскетболу: Конице (жен) — Млади Краишник - Женщины, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене KONJIC SD.
МСК, 4 тур, Арена: KONJIC SD
Женская лига Боснии и Герцеговины по баскетболу
Завершен
4:27 22:18 7:31 16:24
49 : 100
26 октября 2025
Превью матча Конице (жен) — Млади Краишник - Женщины
Комментарии к матчу