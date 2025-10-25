25.10.2025
Смотреть онлайн Леотар 03 - Женщины - Jumper Women 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина — Женская лига Боснии и Герцеговины по баскетболу: Леотар 03 - Женщины — Jumper Women, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Женская лига Боснии и Герцеговины по баскетболу
Завершен
17:18 18:19 18:12 20:25
73 : 74
25 октября 2025
