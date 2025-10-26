Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Игман - Женщины - Единство - Женщины 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и ГерцеговинаЖенская лига Боснии и Герцеговины по баскетболу: Игман - ЖенщиныЕдинство - Женщины, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Женская лига Боснии и Герцеговины по баскетболу
Игман - Женщины
Отменен
- : -
26 октября 2025
Единство - Женщины
Превью матча Игман - Женщины — Единство - Женщины

Игры 4 тур
29.10.2025
RMU Banovici (W)
-:-
ZKK Orlovi (W)
Отменен
26.10.2025
Игман - Женщины
-:-
Единство - Женщины
Отменен
26.10.2025
Kzk Celik
-:-
Лавови (жен)
Отменен
26.10.2025
Конице (жен)
49:100
Млади Краишник - Женщины
Завершен
25.10.2025
Леотар 03 - Женщины
73:74
Jumper Women
Завершен
25.10.2025
Плей-офф Сараево - Женщины
68:63
Zenica Women
Завершен
Комментарии к матчу
