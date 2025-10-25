25.10.2025
Смотреть онлайн Зриньски Мостар - Раднички Горазде 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина — Чемпионат Боснии и Герцеговины по баскетболу: Зриньски Мостар — Раднички Горазде, 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на арене Bijeli Brijeg.
МСК, 3 тур, Арена: Bijeli Brijeg
Чемпионат Боснии и Герцеговины по баскетболу
Завершен
20:23 29:12 14:20 12:17
75 : 72
25 октября 2025
Превью матча Зриньски Мостар — Раднички Горазде
