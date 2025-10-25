Смотреть онлайн Слобода Ужице - КК Босна 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина — Чемпионат Боснии и Герцеговины по баскетболу: Слобода Ужице — КК Босна, 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене KSPC Mejdan.
Превью матча Слобода Ужице — КК Босна
Команда Слобода Ужице в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда КК Босна, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений.