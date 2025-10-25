Чемпионат Боснии и Герцеговины по баскетболу

Превью матча Слобода Ужице — КК Босна

Команда Слобода Ужице в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда КК Босна, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений.