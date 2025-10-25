25.10.2025
Смотреть онлайн SKK Student Igokea - Jahorina 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина — Чемпионат Боснии и Герцеговины по баскетболу: SKK Student Igokea — Jahorina, 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Чемпионат Боснии и Герцеговины по баскетболу
Завершен
29:30 18:28 22:21 20:20
89 : 99
25 октября 2025
Превью матча SKK Student Igokea — Jahorina
Комментарии к матчу