Смотреть онлайн Широки - Промо Донжи Вакуф 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина — Чемпионат Боснии и Герцеговины по баскетболу: Широки — Промо Донжи Вакуф, 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:05 по московскому времени и пройдет на арене Sport Hall Pecara.
Превью матча Широки — Промо Донжи Вакуф
Команда Широки в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча.