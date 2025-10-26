Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Хапоэль Галил Элион - Маккаби Раанана 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля по баскетболу. Суперлига: Хапоэль Галил ЭлионМаккаби Раанана, 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:50 по московскому времени и пройдет на арене Kfar Blum Lottery Hall.

МСК, 3 тур, Арена: Kfar Blum Lottery Hall
Чемпионат Израиля по баскетболу. Суперлига
Хапоэль Галил Элион
Завершен
17:21 18:23 13:18 19:15
67 : 77
26 октября 2025
Маккаби Раанана
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Хапоэль Галил Элион — Маккаби Раанана

Команда Хапоэль Галил Элион в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Маккаби Раанана, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Хапоэль Галил Элион, в том матче победу одержали гостьи.

Хапоэль Галил Элион Хапоэль Галил Элион
1
США
Cyril Langevine
США
Джордан Боун
50
Израиль
Yuval Sznaiderman
64
Ирландия
Sam Alajiki
12
Израиль
Yahel Melamed
Маккаби Раанана Маккаби Раанана
5
США
Lennard Freeman
23
США
Tyrece Radford
3
США
Hassan Diarra
8
Израиль
Joaquin Szuchman
16
Израиль
Yotam Hanochi

История последних встреч

Хапоэль Галил Элион
Хапоэль Галил Элион
Маккаби Раанана
Хапоэль Галил Элион
0 побед
1 победа
0%
100%
26.09.2025
Хапоэль Галил Элион
Хапоэль Галил Элион
56:85
Маккаби Раанана
Маккаби Раанана
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
21
3-х очк. попадания
6
6
Реализовано штрафных
13
17
% реализации штрафных
68.4
73.9
Кол-во реализованных бросков
13
17
Игры 3 тур
27.10.2025
Хапоэль Холон
86:77
Элицур Нетания
Завершен
27.10.2025
Хапоэль Беэр-Шева
67:75
Маккаби Ришон
Завершен
26.10.2025
Хапоэль Тель-Авив
89:63
Ирони Нес Циона
Завершен
26.10.2025
Хапоэль Галил Элион
67:77
Маккаби Раанана
Завершен
26.10.2025
Ирони Рамат-Ган
100:98
Элицур Кирьят-Ата
Завершен
25.10.2025
Хапоэль Иерусалим
65:69
Hapoel Haemek
Завершен
Комментарии к матчу
