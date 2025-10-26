Смотреть онлайн Хапоэль Галил Элион - Маккаби Раанана 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Израиль — Чемпионат Израиля по баскетболу. Суперлига: Хапоэль Галил Элион — Маккаби Раанана, 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:50 по московскому времени и пройдет на арене Kfar Blum Lottery Hall.
17:21 18:23 13:18 19:15
Превью матча Хапоэль Галил Элион — Маккаби Раанана
Команда Хапоэль Галил Элион в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Маккаби Раанана, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Хапоэль Галил Элион, в том матче победу одержали гостьи.