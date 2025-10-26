Превью матча Хапоэль Галил Элион — Маккаби Раанана

Команда Хапоэль Галил Элион в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Маккаби Раанана, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Хапоэль Галил Элион, в том матче победу одержали гостьи.