Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Ирони Рамат-Ган - Элицур Кирьят-Ата 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля по баскетболу. Суперлига: Ирони Рамат-ГанЭлицур Кирьят-Ата, 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:40 по московскому времени и пройдет на арене Sports Hall Zysman.

МСК, 3 тур, Арена: Sports Hall Zysman
Чемпионат Израиля по баскетболу. Суперлига
Ирони Рамат-Ган
Завершен
22:28 32:21 23:9 23:40
100 : 98
26 октября 2025
Элицур Кирьят-Ата
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Ирони Рамат-Ган — Элицур Кирьят-Ата

Команда Ирони Рамат-Ган в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Элицур Кирьят-Ата, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения.

Ирони Рамат-Ган Ирони Рамат-Ган
4
США
Дарион Аткинс
5
Joirdon Karl Nicholas
72
США
Jordan Floyd
10
США
Ronaldo Segu
11
Израиль
Adam Ariel
Элицур Кирьят-Ата Элицур Кирьят-Ата
13
США
Bodie Hume
7
США
Jamiya Neal
35
США
Darius Hannah
25
США
Malik Hall
5
Израиль
Tomer Asayag

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
23
3-х очк. попадания
10
12
Реализовано штрафных
34
17
% реализации штрафных
82.9
77.3
Кол-во реализованных бросков
62
52
Игры 3 тур
27.10.2025
Хапоэль Холон
86:77
Элицур Нетания
Завершен
27.10.2025
Хапоэль Беэр-Шева
67:75
Маккаби Ришон
Завершен
26.10.2025
Хапоэль Тель-Авив
89:63
Ирони Нес Циона
Завершен
26.10.2025
Хапоэль Галил Элион
67:77
Маккаби Раанана
Завершен
26.10.2025
Ирони Рамат-Ган
100:98
Элицур Кирьят-Ата
Завершен
25.10.2025
Хапоэль Иерусалим
65:69
Hapoel Haemek
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30