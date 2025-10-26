Смотреть онлайн Ирони Рамат-Ган - Элицур Кирьят-Ата 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Израиль — Чемпионат Израиля по баскетболу. Суперлига: Ирони Рамат-Ган — Элицур Кирьят-Ата, 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:40 по московскому времени и пройдет на арене Sports Hall Zysman.
22:28 32:21 23:9 23:40
Превью матча Ирони Рамат-Ган — Элицур Кирьят-Ата
Команда Ирони Рамат-Ган в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Элицур Кирьят-Ата, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения.