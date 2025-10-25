Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Хапоэль Иерусалим - Hapoel Haemek 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля по баскетболу. Суперлига: Хапоэль ИерусалимHapoel Haemek, 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на арене Pais Arena.

МСК, 3 тур, Арена: Pais Arena
Чемпионат Израиля по баскетболу. Суперлига
Хапоэль Иерусалим
Завершен
16:18 16:9 18:24 15:18
65 : 69
25 октября 2025
Hapoel Haemek
Превью матча Хапоэль Иерусалим — Hapoel Haemek

Команда Хапоэль Иерусалим в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча.

Хапоэль Иерусалим Хапоэль Иерусалим
5
США
Austin Wiley
3
США
Khadeen Carrington
22
США
Anthony Lamb
1
США
Jared Harper
50
Израиль
Yovel Zoosman
Hapoel Haemek Hapoel Haemek
10
США
Elijah Childs
5
США
Kadin Shedrick
1
США
Kyler Edwards
14
Израиль
Roey Netzia
44
Израиль
Niv Misgav

Статистика матча

2-х очк. попадания
12
16
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
23
11
% реализации штрафных
82.1
84.6
Кол-во реализованных бросков
41
36
Игры 3 тур
27.10.2025
Хапоэль Холон
86:77
Элицур Нетания
Завершен
27.10.2025
Хапоэль Беэр-Шева
67:75
Маккаби Ришон
Завершен
26.10.2025
Хапоэль Тель-Авив
89:63
Ирони Нес Циона
Завершен
26.10.2025
Хапоэль Галил Элион
67:77
Маккаби Раанана
Завершен
26.10.2025
Ирони Рамат-Ган
100:98
Элицур Кирьят-Ата
Завершен
25.10.2025
Хапоэль Иерусалим
65:69
Hapoel Haemek
Завершен
Комментарии к матчу
