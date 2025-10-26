Фрибет 15000₽


26.10.2025

Смотреть онлайн Хапоэль Тель-Авив - Ирони Нес Циона 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля по баскетболу. Суперлига: Хапоэль Тель-АвивИрони Нес Циона, 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Shlomo Group Arena.

МСК, 3 тур, Арена: Shlomo Group Arena
Чемпионат Израиля по баскетболу. Суперлига
Хапоэль Тель-Авив
Завершен
30:18 26:21 19:10 14:14
89 : 63
26 октября 2025
Ирони Нес Циона
Смотреть онлайн
Превью матча Хапоэль Тель-Авив — Ирони Нес Циона

Команда Хапоэль Тель-Авив в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча.

Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
11
Канада
Тайлер Эннис
9
Израиль
Guy Palatin
41
Израиль
Tomer Ginat
21
США
Tai Odiase
2
США
Antonio Blakeney
Ирони Нес Циона Ирони Нес Циона
22
Нигерия
Udoka Azubuike
2
США
Kasey Shepherd
10
США
Spencer Weisz
15
США
Исайя Уайтхед
23
США
Desi Rodriguez

Статистика матча

2-х очк. попадания
27
21
3-х очк. попадания
8
4
Реализовано штрафных
11
9
% реализации штрафных
91.7
60
Кол-во реализованных бросков
46
34
Игры 3 тур
27.10.2025
Хапоэль Холон
86:77
Элицур Нетания
Завершен
27.10.2025
Хапоэль Беэр-Шева
67:75
Маккаби Ришон
Завершен
26.10.2025
Хапоэль Тель-Авив
89:63
Ирони Нес Циона
Завершен
26.10.2025
Хапоэль Галил Элион
67:77
Маккаби Раанана
Завершен
26.10.2025
Ирони Рамат-Ган
100:98
Элицур Кирьят-Ата
Завершен
25.10.2025
Хапоэль Иерусалим
65:69
Hapoel Haemek
Завершен
Комментарии к матчу
