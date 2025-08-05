05.08.2025
Смотреть онлайн Атлетико Йель - Табаре 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Атлетико Йель — Табаре, 5 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .
МСК, 5 тур
Uruguay Liga de Ascenso
Завершен
6:27 23:11 18:18 13:11
6:27 23:11 18:18 13:11
60 : 67
05 августа 2025
Превью матча Атлетико Йель — Табаре
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
14
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
12
12
% реализации штрафных
70.6
75
Кол-во реализованных бросков
33
35
Комментарии к матчу