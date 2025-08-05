05.08.2025
Смотреть онлайн Капитоль - Штокольмо 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Капитоль — Штокольмо, 5 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Carlos Garbuyo.
МСК, 5 тур, Арена: Gimnasio Carlos Garbuyo
Uruguay Liga de Ascenso
Превью матча Капитоль — Штокольмо
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
13
3-х очк. попадания
7
13
Реализовано штрафных
7
3
% реализации штрафных
70
33.3
Кол-во реализованных бросков
30
29
Комментарии к матчу