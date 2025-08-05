05.08.2025
Смотреть онлайн Атлетико Олимпия - Атенас Монтевидео 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Атлетико Олимпия — Атенас Монтевидео, 5 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на арене Estadio La Cupula.
МСК, 5 тур, Арена: Estadio La Cupula
Uruguay Liga de Ascenso
Завершен
32:18 26:16 23:27 24:18
105 : 79
05 августа 2025
Превью матча Атлетико Олимпия — Атенас Монтевидео
Статистика матча
2-х очк. попадания
30
19
3-х очк. попадания
9
11
Реализовано штрафных
18
8
% реализации штрафных
69.2
66.7
Кол-во реализованных бросков
57
38
Комментарии к матчу