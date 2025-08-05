Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн Лагомар - Вердиррожо 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайUruguay Liga de Ascenso: ЛагомарВердиррожо, 5 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Uruguay Liga de Ascenso
Лагомар
Завершен
25:34 21:20 24:14 36:22
106 : 90
05 августа 2025
Вердиррожо
Превью матча Лагомар — Вердиррожо

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
18
3-х очк. попадания
15
10
Реализовано штрафных
14
24
% реализации штрафных
93.3
85.7
Кол-во реализованных бросков
53
52
