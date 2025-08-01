01.08.2025
Смотреть онлайн Атенас Монтевидео - Лагомар 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Атенас Монтевидео — Лагомар, 4 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Antonio María Borderes.
МСК, 4 тур, Арена: Estadio Antonio María Borderes
Uruguay Liga de Ascenso
Завершен
20:20 18:17 18:12 23:21
79 : 70
01 августа 2025
Превью матча Атенас Монтевидео — Лагомар
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
17
3-х очк. попадания
12
10
Реализовано штрафных
17
6
% реализации штрафных
65.4
75
Кол-во реализованных бросков
42
33
Комментарии к матчу