01.08.2025
Смотреть онлайн Марне - Атлетико Олимпия 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Марне — Атлетико Олимпия, 4 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Uruguay Liga de Ascenso
Завершен
28:28 21:16 13:25 25:27
87 : 96
01 августа 2025
Превью матча Марне — Атлетико Олимпия
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
17
3-х очк. попадания
10
14
Реализовано штрафных
9
20
% реализации штрафных
75
83.3
Кол-во реализованных бросков
43
51
Комментарии к матчу