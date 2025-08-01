Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.08.2025

Смотреть онлайн Вердиррожо - Ларранага 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайUruguay Liga de Ascenso: ВердиррожоЛарранага, 4 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Uruguay Liga de Ascenso
Вердиррожо
Завершен
24:18 24:24 29:19 23:39 12:5
112 : 105
01 августа 2025
Ларранага
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Вердиррожо — Ларранага

История последних встреч

Вердиррожо
Вердиррожо
Ларранага
Вердиррожо
0 побед
3 побед
0%
100%
17.09.2025
Ларранага
Ларранага
95:76
Вердиррожо
Вердиррожо
Обзор
09.09.2025
Ларранага
Ларранага
77:57
Вердиррожо
Вердиррожо
Обзор
03.09.2025
Ларранага
Ларранага
85:70
Вердиррожо
Вердиррожо
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
28
26
3-х очк. попадания
12
11
Реализовано штрафных
20
20
% реализации штрафных
52.6
64.5
Кол-во реализованных бросков
60
57
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Буран Воронеж Буран Воронеж
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
29 Января
19:00
ХК Ростов ХК Ростов
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
29 Января
19:00
Лилль Лилль
СК Фрайбург СК Фрайбург
29 Января
23:00
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Болонья Болонья
29 Января
23:00
Милан Милан
Партизан Партизан
29 Января
22:30
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
ХК Сочи ХК Сочи
29 Января
19:30
Панатинаикос Панатинаикос
Рома Рома
29 Января
23:00
Лион Лион
ПАОК Салоники ПАОК Салоники
29 Января
23:00
Академия хоккея им. Михайлова U20 Академия хоккея им. Михайлова U20
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
29 Января
19:00
Олимпиакос Олимпиакос
Барселона Барселона
29 Января
22:15