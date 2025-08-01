01.08.2025
Смотреть онлайн Колон - Ларре Борхес 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Колон — Ларре Борхес, 4 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Uruguay Liga de Ascenso
Завершен
18:20 25:31 15:12 17:26
18:20 25:31 15:12 17:26
75 : 89
01 августа 2025
Превью матча Колон — Ларре Борхес
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
18
3-х очк. попадания
9
14
Реализовано штрафных
6
11
% реализации штрафных
50
64.7
Кол-во реализованных бросков
36
43
Комментарии к матчу