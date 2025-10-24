Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн СК Брага - Оливейренсе 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияPortugal LPB Cup: СК БрагаОливейренсе, 1 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:05 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Portugal LPB Cup
СК Брага
Завершен
28:23 18:15 16:15 24:18
86 : 71
24 октября 2025
Оливейренсе
Превью матча СК Брага — Оливейренсе

Команда СК Брага в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Оливейренсе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды СК Брага, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

СК Брага
СК Брага
Оливейренсе
СК Брага
1 победа
0 побед
100%
0%
09.11.2025
СК Брага
СК Брага
66:63
Оливейренсе
Оливейренсе
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
14
3-х очк. попадания
11
9
Реализовано штрафных
18
16
% реализации штрафных
72
72.7
Кол-во реализованных бросков
24
22
Игры 1 тур
26.10.2025
Спорт Лиссабон Бенфика
105:72
Витория Гимараеш
Завершен
25.10.2025
Эжгейра
81:102
Оваренсе
Завершен
25.10.2025
ФК Порту
88:108
Спортинг
Отменен
25.10.2025
Васко да Гама
67:76
Атлетико Келус
Отменен
25.10.2025
Иммортал
-:-
Galitos Barreiro
Отменен
24.10.2025
СК Брага
86:71
Оливейренсе
Завершен
Комментарии к матчу
