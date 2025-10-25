Смотреть онлайн Васко да Гама - Атлетико Келус 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Portugal LPB Cup: Васко да Гама — Атлетико Келус, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча Васко да Гама — Атлетико Келус
Команда Васко да Гама в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Атлетико Келус, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.