Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Portugal LPB Cup : ФК Порту — Спортинг , 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Dragao Caixa .

Превью матча ФК Порту — Спортинг

Команда ФК Порту в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Спортинг, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды ФК Порту, в том матче победу одержали гостьи.