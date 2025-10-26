Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Спорт Лиссабон Бенфика - Витория Гимараеш 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияPortugal LPB Cup: Спорт Лиссабон БенфикаВитория Гимараеш, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене Pavilhao Da Luz No 1.

МСК, 1 тур, Арена: Pavilhao Da Luz No 1
Portugal LPB Cup
Спорт Лиссабон Бенфика
Завершен
27:20 29:25 26:11 23:16
105 : 72
26 октября 2025
Витория Гимараеш
Превью матча Спорт Лиссабон Бенфика — Витория Гимараеш

Команда Спорт Лиссабон Бенфика в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Витория Гимараеш, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Спорт Лиссабон Бенфика
Спорт Лиссабон Бенфика
Витория Гимараеш
Спорт Лиссабон Бенфика
1 победа
0 побед
100%
0%
01.11.2025
Витория Гимараеш
Витория Гимараеш
76:87
Спорт Лиссабон Бенфика
Спорт Лиссабон Бенфика
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
18
3-х очк. попадания
13
7
Реализовано штрафных
20
15
% реализации штрафных
60.6
71.4
Игры 1 тур
26.10.2025
Спорт Лиссабон Бенфика
105:72
Витория Гимараеш
Завершен
25.10.2025
Эжгейра
81:102
Оваренсе
Завершен
25.10.2025
ФК Порту
88:108
Спортинг
Отменен
25.10.2025
Васко да Гама
67:76
Атлетико Келус
Отменен
25.10.2025
Иммортал
-:-
Galitos Barreiro
Отменен
24.10.2025
СК Брага
86:71
Оливейренсе
Завершен
