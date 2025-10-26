Превью матча Спорт Лиссабон Бенфика — Витория Гимараеш

Команда Спорт Лиссабон Бенфика в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Витория Гимараеш, в том матче победу одержали гостьи.