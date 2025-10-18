Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Портимоненси СК - CB Queluz 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия. Про-лига. Баскетбол: Портимоненси СКCB Queluz, 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на арене Pavilhao Desportivo da Boavista.

МСК, 1 тур, Арена: Pavilhao Desportivo da Boavista
Португалия. Про-лига. Баскетбол
Портимоненси СК
Завершен
16:9 21:18 21:21 22:25
80 : 73
18 октября 2025
CB Queluz
Смотреть онлайн
Превью матча Портимоненси СК — CB Queluz

Команда Портимоненси СК в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
17
3-х очк. попадания
8
10
Реализовано штрафных
18
9
% реализации штрафных
64.3
69.2
Игры 1 тур
15.11.2025
CB Queluz
59:95
Джим Клуб Ольяненсе
Завершен
09.11.2025
Имортал II
87:85
CB Queluz
Завершен
09.11.2025
Бенфика II
62:70
Мадейра
Завершен
09.11.2025
Сангалхос
-:-
Лузитания
Отложен
08.11.2025
Джим Клуб Ольяненсе
80:69
АБК Санту-Андре
Завершен
08.11.2025
Ginasio CF
84:75
Maia BC
Завершен
08.11.2025
Сампаенсе
84:87
Иллиабум
Завершен
08.11.2025
КД Повоа
116:44
AAC Efapel
Завершен
08.11.2025
Портимоненси СК
78:81
АД Галомар
Завершен
01.11.2025
Ginasio CF
76:69
Сампаенсе
Завершен
01.11.2025
Иллиабум
56:76
КД Повоа
Завершен
01.11.2025
Бенфика II
70:72
АД Галомар
Завершен
01.11.2025
AAC Efapel
50:51
Сангалхос
Завершен
31.10.2025
Лузитания
-:-
Maia BC
Отложен
29.10.2025
Имортал II
80:73
Джим Клуб Ольяненсе
Завершен
26.10.2025
Мадейра
91:71
Имортал II
Отменен
25.10.2025
Сангалхос
76:101
Иллиабум
Завершен
25.10.2025
Лузитания
66:56
AAC Efapel
Отменен
25.10.2025
КД Повоа
87:75
Ginasio CF
Завершен
19.10.2025
Иллиабум
81:63
Лузитания
Завершен
18.10.2025
Портимоненси СК
80:73
CB Queluz
Завершен
17.10.2025
Мадейра
-:-
АБК Санту-Андре
Отменен
14.10.2025
Имортал II
75:77
Портимоненси СК
Завершен
12.10.2025
Джим Клуб Ольяненсе
75:86
Мадейра
Завершен
11.10.2025
Лузитания
74:81
Ginasio CF
Завершен
11.10.2025
Maia BC
-:-
КД Повоа
Отменен
05.10.2025
Бенфика II
67:78
Имортал II
Завершен
04.10.2025
Иллиабум
76:74
Maia BC
Завершен
04.10.2025
КД Повоа
80:56
Сангалхос
Завершен
04.10.2025
Джим Клуб Ольяненсе
93:86
АД Галомар
Завершен
01.06.2025
Васко да Гама
100:79
КБ Келуш
Отменен
31.05.2025
Васко да Гама
66:78
КБ Келуш
Завершен
24.05.2025
КБ Келуш
76:89
Васко да Гама
Завершен
