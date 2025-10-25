Смотреть онлайн КД Повоа - Ginasio CF 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Про-лига. Баскетбол: КД Повоа — Ginasio CF, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на арене Clube Desportivo da Povoa.
19:19 24:21 22:17 22:18
Превью матча КД Повоа — Ginasio CF
Команда КД Повоа в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Ginasio CF, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.