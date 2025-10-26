Смотреть онлайн Мадейра - Имортал II 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Про-лига. Баскетбол: Мадейра — Имортал II, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на арене Pavilhao do CAB.
25:14 16:21 25:23 25:13
Превью матча Мадейра — Имортал II
Команда Мадейра в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Имортал II, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.