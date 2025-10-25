25.10.2025
Смотреть онлайн Сангалхос - Иллиабум 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Про-лига. Баскетбол: Сангалхос — Иллиабум, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Sangalhos Desporto Clube.
МСК, 1 тур, Арена: Sangalhos Desporto Clube
Португалия. Про-лига. Баскетбол
Превью матча Сангалхос — Иллиабум
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
31
3-х очк. попадания
14
9
Реализовано штрафных
6
12
% реализации штрафных
66.7
66.7
Игры 1 тур
21:00
-:-
14:30
-:-
00:00
74:89
22.11.2025
71:78
22.11.2025
117:73
22.11.2025
87:46
22.11.2025
81:77
15.11.2025
59:95
09.11.2025
87:85
09.11.2025
62:70
09.11.2025
-:-
08.11.2025
80:69
08.11.2025
84:75
08.11.2025
84:87
08.11.2025
116:44
08.11.2025
78:81
01.11.2025
76:69
01.11.2025
56:76
01.11.2025
70:72
01.11.2025
50:51
31.10.2025
-:-
29.10.2025
80:73
26.10.2025
91:71
25.10.2025
76:101
25.10.2025
66:56
25.10.2025
87:75
19.10.2025
81:63
18.10.2025
80:73
17.10.2025
-:-
14.10.2025
75:77
12.10.2025
75:86
11.10.2025
74:81
11.10.2025
-:-
05.10.2025
67:78
04.10.2025
76:74
04.10.2025
80:56
04.10.2025
93:86
Комментарии к матчу