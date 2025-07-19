19.07.2025
Смотреть онлайн No Excuses - Афтершоков 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Баскетбольный турнир 4x9 мин: No Excuses — Афтершоков, 7 тур . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК, 7 тур
Баскетбольный турнир 4x9 мин
Завершен
10:17 14:18 10:23 17:16
51 : 74
19 июля 2025
Превью матча No Excuses — Афтершоков
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
17
3-х очк. попадания
2
9
Реализовано штрафных
5
13
% реализации штрафных
55.6
61.9
Кол-во реализованных бросков
27
39
Комментарии к матчу