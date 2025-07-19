Смотреть онлайн Stroh's Squad - La Familia 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Баскетбольный турнир 4x9 мин: Stroh's Squad — La Familia, 7 тур . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .