19.07.2025
Смотреть онлайн NXT ERA ELITE - Фаундинг Фаверс 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Баскетбольный турнир 4x9 мин: NXT ERA ELITE — Фаундинг Фаверс, 7 тур . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 7 тур
Баскетбольный турнир 4x9 мин
Завершен
18:19 17:20 25:16 22:9
82 : 64
19 июля 2025
Превью матча NXT ERA ELITE — Фаундинг Фаверс
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
12
3-х очк. попадания
8
11
Реализовано штрафных
16
7
% реализации штрафных
69.6
100
Кол-во реализованных бросков
45
30
Комментарии к матчу