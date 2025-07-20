20.07.2025
Смотреть онлайн Brown Ballers - Stars Of Storrs 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Баскетбольный турнир 4x9 мин: Brown Ballers — Stars Of Storrs, 7 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 7 тур
Баскетбольный турнир 4x9 мин
Завершен
21:20 24:24 20:26 13:20
21:20 24:24 20:26 13:20
78 : 90
20 июля 2025
Превью матча Brown Ballers — Stars Of Storrs
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
23
3-х очк. попадания
14
8
Реализовано штрафных
6
20
% реализации штрафных
60
64.5
Кол-во реализованных бросков
35
51
Комментарии к матчу