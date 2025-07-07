Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП : Кариббеан Шторм Исландс — Paisas , 2 тур . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

Превью матча Кариббеан Шторм Исландс — Paisas

Команда Кариббеан Шторм Исландс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 20 октября 2025 на поле команды Paisas, в том матче победу одержали хозяева.