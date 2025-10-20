Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Paisas - Кариббеан Шторм Исландс 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: PaisasКариббеан Шторм Исландс . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Ivan de Bedout.

МСК, Арена: Coliseo Ivan de Bedout
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Paisas
Завершен
25:24 14:10 13:10 13:17
65 : 61
20 октября 2025
Кариббеан Шторм Исландс
Превью матча Paisas — Кариббеан Шторм Исландс

Команда Paisas в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда Кариббеан Шторм Исландс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 июля 2025 на поле команды Кариббеан Шторм Исландс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Paisas
Paisas
Кариббеан Шторм Исландс
Paisas
3 побед
1 победа
75%
25%
07.07.2025
Кариббеан Шторм Исландс
Кариббеан Шторм Исландс
79:108
Paisas
Paisas
Обзор
06.07.2025
Кариббеан Шторм Исландс
Кариббеан Шторм Исландс
118:74
Paisas
Paisas
Обзор
03.07.2025
Paisas
Paisas
97:74
Кариббеан Шторм Исландс
Кариббеан Шторм Исландс
Обзор
02.07.2025
Paisas
Paisas
84:81
Кариббеан Шторм Исландс
Кариббеан Шторм Исландс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
14
11
3-х очк. попадания
8
10
Реализовано штрафных
13
7
% реализации штрафных
61.9
53.8
Комментарии к матчу
