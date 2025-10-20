Смотреть онлайн Paisas - Кариббеан Шторм Исландс 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Paisas — Кариббеан Шторм Исландс . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Ivan de Bedout.
25:24 14:10 13:10 13:17
Превью матча Paisas — Кариббеан Шторм Исландс
Команда Paisas в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда Кариббеан Шторм Исландс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 июля 2025 на поле команды Кариббеан Шторм Исландс, в том матче победу одержали гостьи.