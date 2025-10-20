Превью матча Paisas — Кариббеан Шторм Исландс

Команда Paisas в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда Кариббеан Шторм Исландс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 июля 2025 на поле команды Кариббеан Шторм Исландс, в том матче победу одержали гостьи.