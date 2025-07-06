06.07.2025
Смотреть онлайн Кариббеан Шторм Исландс - Paisas 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Кариббеан Шторм Исландс — Paisas, 2 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Завершен
24:14 36:12 26:26 32:22
118 : 74
06 июля 2025
Превью матча Кариббеан Шторм Исландс — Paisas
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
28
17
3-х очк. попадания
14
7
Реализовано штрафных
14
19
% реализации штрафных
70
76
Комментарии к матчу