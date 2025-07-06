Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
06.07.2025

Смотреть онлайн Кариббеан Шторм Исландс - Paisas 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Кариббеан Шторм ИсландсPaisas, 2 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Кариббеан Шторм Исландс
Завершен
24:14 36:12 26:26 32:22
118 : 74
06 июля 2025
Paisas
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Кариббеан Шторм Исландс — Paisas

История последних встреч

Кариббеан Шторм Исландс
Кариббеан Шторм Исландс
Paisas
Кариббеан Шторм Исландс
0 побед
2 побед
0%
100%
20.10.2025
Paisas
Paisas
65:61
Кариббеан Шторм Исландс
Кариббеан Шторм Исландс
Обзор
07.07.2025
Кариббеан Шторм Исландс
Кариббеан Шторм Исландс
79:108
Paisas
Paisas
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
28
17
3-х очк. попадания
14
7
Реализовано штрафных
14
19
% реализации штрафных
70
76
Игры 2 тур
24.11.2025
Симарронес Дель Чоко
79:68
Toros Del Valle
Завершен
23.11.2025
Симарронес Дель Чоко
81:79
Toros Del Valle
Завершен
22.11.2025
Мотилонас Дель Норте
35:97
Paisas
Завершен
21.11.2025
Paisas
97:38
Мотилонас Дель Норте
Завершен
21.11.2025
Toros Del Valle
76:54
Симарронес Дель Чоко
Завершен
20.11.2025
Paisas
107:84
Мотилонас Дель Норте
Завершен
20.11.2025
Toros Del Valle
75:79
Симарронес Дель Чоко
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Локомотив Локомотив
4 Января
17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
4 Января
20:30
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
4 Января
17:00
ПСЖ ПСЖ
Париж Париж
4 Января
22:45
Сибирь Сибирь
Авангард Авангард
4 Января
13:30
Трактор Трактор
Динамо Минск Динамо Минск
4 Января
14:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Бетис Реал Бетис
4 Января
18:15
Интер Милан Интер Милан
Болонья Болонья
4 Января
22:45
AK Барс AK Барс
Автомобилист Автомобилист
4 Января
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
4 Января
23:00