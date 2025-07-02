Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.07.2025

Смотреть онлайн Paisas - Кариббеан Шторм Исландс 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: PaisasКариббеан Шторм Исландс, 2 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Ivan de Bedout.

МСК, 2 тур, Арена: Coliseo Ivan de Bedout
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Paisas
Завершен
18:15 19:23 25:20 22:23
84 : 81
02 июля 2025
Кариббеан Шторм Исландс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Paisas — Кариббеан Шторм Исландс

История последних встреч

Paisas
Paisas
Кариббеан Шторм Исландс
Paisas
3 побед
1 победа
75%
25%
20.10.2025
Paisas
Paisas
65:61
Кариббеан Шторм Исландс
Кариббеан Шторм Исландс
Обзор
07.07.2025
Кариббеан Шторм Исландс
Кариббеан Шторм Исландс
79:108
Paisas
Paisas
Обзор
06.07.2025
Кариббеан Шторм Исландс
Кариббеан Шторм Исландс
118:74
Paisas
Paisas
Обзор
03.07.2025
Paisas
Paisas
97:74
Кариббеан Шторм Исландс
Кариббеан Шторм Исландс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
23
3-х очк. попадания
14
6
Реализовано штрафных
10
17
% реализации штрафных
52.6
77.3
Кол-во реализованных бросков
40
46
Игры 2 тур
24.11.2025
Симарронес Дель Чоко
79:68
Toros Del Valle
Завершен
23.11.2025
Симарронес Дель Чоко
81:79
Toros Del Valle
Завершен
22.11.2025
Мотилонас Дель Норте
35:97
Paisas
Завершен
21.11.2025
Paisas
97:38
Мотилонас Дель Норте
Завершен
21.11.2025
Toros Del Valle
76:54
Симарронес Дель Чоко
Завершен
20.11.2025
Paisas
107:84
Мотилонас Дель Норте
Завершен
20.11.2025
Toros Del Valle
75:79
Симарронес Дель Чоко
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Рейнджерс Рейнджерс
Вашингтон Вашингтон
31 Декабря
20:37
Нэшвилл Нэшвилл
Вегас Вегас
31 Декабря
23:07
Филадельфия Филадельфия
Ванкувер Ванкувер
31 Декабря
06:07
Айлендерс Айлендерс
Чикаго Чикаго
31 Декабря
04:37
Сакраменто Кингз Сакраменто Кингз
Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Клипперс
31 Декабря
07:10
Детройт Пистонс Детройт Пистонс
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
31 Декабря
06:40
Атланта Хокс Атланта Хокс
Миннесота Тимбервулвз Миннесота Тимбервулвз
31 Декабря
23:00
Бостон Сельтикс Бостон Сельтикс
Юта Джаз Юта Джаз
31 Декабря
05:10
Шарлотт Хорнетс Шарлотт Хорнетс
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
31 Декабря
21:00
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
Орландо Мэджик Орландо Мэджик
31 Декабря
23:00