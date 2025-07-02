02.07.2025
Смотреть онлайн Paisas - Кариббеан Шторм Исландс 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Paisas — Кариббеан Шторм Исландс, 2 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Ivan de Bedout.
МСК, 2 тур, Арена: Coliseo Ivan de Bedout
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Завершен
18:15 19:23 25:20 22:23
84 : 81
02 июля 2025
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
23
3-х очк. попадания
14
6
Реализовано штрафных
10
17
% реализации штрафных
52.6
77.3
Кол-во реализованных бросков
40
46
