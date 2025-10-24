Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Сокол - Славой БК Литомерице 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia Liga 1: СоколСлавой БК Литомерице, 6 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Skola Litomerice.

МСК, 6 тур, Арена: Skola Litomerice
Czechia Liga 1
Сокол
Отложен
86 : 96
24 октября 2025
Славой БК Литомерице
Превью матча Сокол — Славой БК Литомерице

Команда Сокол в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Славой БК Литомерице, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
15
3-х очк. попадания
12
16
Реализовано штрафных
10
18
% реализации штрафных
66.7
69.2
Игры 6 тур
26.10.2025
BK Wolves Radotin
-:-
Линкс Либерец
Отменен
26.10.2025
УСК II
-:-
Левхарти Хомутов
Отменен
26.10.2025
Йиндржихув Градец
99:86
БК Опава Б
Завершен
26.10.2025
MS Academy
-:-
Баскет Брно 2
Отменен
26.10.2025
BK Napos Vysoka NL
-:-
Пардубице 2
Отменен
26.10.2025
Полаби
-:-
CZ.Academy
Отменен
24.10.2025
Оломоуц
73:86
Злин
Завершен
24.10.2025
Сокол
86:96
Славой БК Литомерице
Отложен
24.10.2025
БК Нови-Йичин
112:84
Свитави
Завершен
24.10.2025
Локомотива
86:74
Valecnici Decin
Завершен
Комментарии к матчу
