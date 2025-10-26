Смотреть онлайн BK Wolves Radotin - Линкс Либерец 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia Liga 1: BK Wolves Radotin — Линкс Либерец, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Sports Hall Radotin.
Превью матча BK Wolves Radotin — Линкс Либерец
Команда BK Wolves Radotin в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Линкс Либерец, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.