26.10.2025

Смотреть онлайн Йиндржихув Градец - БК Опава Б 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia Liga 1: Йиндржихув ГрадецБК Опава Б, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Jindrichuv Hradec Sportovni hala.

МСК, 6 тур, Арена: Jindrichuv Hradec Sportovni hala
Czechia Liga 1
Йиндржихув Градец
Завершен
33:24 24:28 23:16 19:18
99 : 86
26 октября 2025
БК Опава Б
Превью матча Йиндржихув Градец — БК Опава Б

Команда Йиндржихув Градец в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда БК Опава Б, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.

Игры 6 тур
26.10.2025
BK Wolves Radotin
-:-
Линкс Либерец
Отменен
26.10.2025
УСК II
-:-
Левхарти Хомутов
Отменен
26.10.2025
Йиндржихув Градец
99:86
БК Опава Б
Завершен
26.10.2025
MS Academy
-:-
Баскет Брно 2
Отменен
26.10.2025
BK Napos Vysoka NL
-:-
Пардубице 2
Отменен
26.10.2025
Полаби
-:-
CZ.Academy
Отменен
24.10.2025
Оломоуц
73:86
Злин
Завершен
24.10.2025
Сокол
86:96
Славой БК Литомерице
Отложен
24.10.2025
БК Нови-Йичин
112:84
Свитави
Завершен
24.10.2025
Локомотива
86:74
Valecnici Decin
Завершен
