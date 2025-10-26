Смотреть онлайн Йиндржихув Градец - БК Опава Б 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia Liga 1: Йиндржихув Градец — БК Опава Б, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Jindrichuv Hradec Sportovni hala.
33:24 24:28 23:16 19:18
Превью матча Йиндржихув Градец — БК Опава Б
Команда Йиндржихув Градец в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда БК Опава Б, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.