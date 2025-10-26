Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн УСК II - Левхарти Хомутов 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia Liga 1: УСК IIЛевхарти Хомутов, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Folimanka.

МСК, 6 тур, Арена: Folimanka
Czechia Liga 1
УСК II
Отменен
- : -
26 октября 2025
Левхарти Хомутов
Превью матча УСК II — Левхарти Хомутов

Команда УСК II в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Левхарти Хомутов, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.

Игры 6 тур
26.10.2025
BK Wolves Radotin
-:-
Линкс Либерец
Отменен
26.10.2025
УСК II
-:-
Левхарти Хомутов
Отменен
26.10.2025
Йиндржихув Градец
99:86
БК Опава Б
Завершен
26.10.2025
MS Academy
-:-
Баскет Брно 2
Отменен
26.10.2025
BK Napos Vysoka NL
-:-
Пардубице 2
Отменен
26.10.2025
Полаби
-:-
CZ.Academy
Отменен
24.10.2025
Оломоуц
73:86
Злин
Завершен
24.10.2025
Сокол
86:96
Славой БК Литомерице
Отложен
24.10.2025
БК Нови-Йичин
112:84
Свитави
Завершен
24.10.2025
Локомотива
86:74
Valecnici Decin
Завершен
Комментарии к матчу
