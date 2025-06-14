14.06.2025
Смотреть онлайн Стадио Италиано - Луис Матте Лараин 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: Стадио Италиано — Луис Матте Лараин, 611 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Manquehue Sports Club.
МСК, 611 тур, Арена: Manquehue Sports Club
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
17:19 10:15 23:20 22:18 8:10
80 : 82
14 июня 2025
Превью матча Стадио Италиано — Луис Матте Лараин
История последних встреч
Стадио Италиано
Луис Матте Лараин
1 победа
0 побед
100%
0%
16.06.2025
Луис Матте Лараин
74:82
Стадио Италиано
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
22
3-х очк. попадания
6
6
Реализовано штрафных
14
19
% реализации штрафных
70
52.8
Комментарии к матчу