14.06.2025
Смотреть онлайн Серхио Чеппи - Бостон Колледж 14.06.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Sergio Ceppi.
МСК, 611 тур, Арена: Gimnasio Sergio Ceppi
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
19:10 11:16 14:21 14:13
58 : 60
14 июня 2025
Превью матча Серхио Чеппи — Бостон Колледж
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
18
3-х очк. попадания
7
4
Реализовано штрафных
5
12
% реализации штрафных
55.6
54.5
Комментарии к матчу