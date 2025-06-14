14.06.2025
Смотреть онлайн Regional Temuco - Puerto Montt LNB2 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: Regional Temuco — Puerto Montt LNB2, 611 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене GIMNASIO UNIV. AUTONOMA.
МСК, 611 тур, Арена: GIMNASIO UNIV. AUTONOMA
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
20:14 23:21 17:29 16:34
76 : 98
14 июня 2025
Превью матча Regional Temuco — Puerto Montt LNB2
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
30
3-х очк. попадания
8
7
Реализовано штрафных
8
17
% реализации штрафных
66.7
89.5
