14.06.2025

Смотреть онлайн The Sharks - Арабе Вальпараисо 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили НБЛ Сегунда: The SharksАрабе Вальпараисо, 611 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 611 тур
Чили НБЛ Сегунда
The Sharks
Завершен
11:14 13:21 19:20 19:10
62 : 65
14 июня 2025
Арабе Вальпараисо
Смотреть онлайн
Превью матча The Sharks — Арабе Вальпараисо

Статистика матча

2-х очк. попадания
12
22
3-х очк. попадания
6
3
Реализовано штрафных
20
12
% реализации штрафных
58.8
52.2
Игры 611 тур
16.06.2025
Луис Матте Лараин
74:82
Стадио Италиано
Завершен
15.06.2025
Лисео Курико
-:-
Муниципаль Чиллан
Отменен
15.06.2025
Quilpue
64:80
CD Illapel Basquetbol
Завершен
15.06.2025
CD Omega
101:108
Альеман де Концепкион
Завершен
15.06.2025
CDS Constitucion
67:72
Труэнос Де Талька
Завершен
14.06.2025
Стадио Италиано
80:82
Луис Матте Лараин
Завершен
14.06.2025
Серхио Чеппи
58:60
Бостон Колледж
Завершен
14.06.2025
The Sharks
62:65
Арабе Вальпараисо
Завершен
14.06.2025
Regional Temuco
76:98
Puerto Montt LNB2
Завершен
Комментарии к матчу
