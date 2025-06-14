14.06.2025
Смотреть онлайн The Sharks - Арабе Вальпараисо 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: The Sharks — Арабе Вальпараисо, 611 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 611 тур
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
11:14 13:21 19:20 19:10
11:14 13:21 19:20 19:10
62 : 65
14 июня 2025
Превью матча The Sharks — Арабе Вальпараисо
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
22
3-х очк. попадания
6
3
Реализовано штрафных
20
12
% реализации штрафных
58.8
52.2
Комментарии к матчу