24.10.2025
Смотреть онлайн Нант (Ж) - Volley Club Harnes (W) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: Нант (Ж) — Volley Club Harnes (W), 5 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gymnase St Joseph II.
МСК, 5 тур, Стадион: Gymnase St Joseph II
Matches Women
Завершен
25:10 25:16 25:17
25:10 25:16 25:17
3 : 0
24 октября 2025
Превью матча Нант (Ж) — Volley Club Harnes (W)
Комментарии к матчу