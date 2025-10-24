Смотреть онлайн Нант (Ж) - Volley Club Harnes (W) 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: Нант (Ж) — Volley Club Harnes (W), 5 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gymnase St Joseph II.