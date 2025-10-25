Смотреть онлайн Volley-Ball Pays Viennois Women - Sens Volley 89 Women 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: Volley-Ball Pays Viennois Women — Sens Volley 89 Women, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .