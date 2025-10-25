Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Calais Women - Rennes Etudiants Club Women 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: Calais WomenRennes Etudiants Club Women, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Calypso.

МСК, 5 тур, Стадион: Calypso
Matches Women
Calais Women
Завершен
26:28 25:23 23:25 23:25
1 : 3
25 октября 2025
Rennes Etudiants Club Women
Смотреть онлайн
Превью матча Calais Women — Rennes Etudiants Club Women

Игры 5 тур
25.10
Balma Quint Fonsegrives Women Balma Quint Fonsegrives Women CSM Clamart Women CSM Clamart Women
-
-
Отменен
25.10
Volley-Ball Pays Viennois Women Volley-Ball Pays Viennois Women Sens Volley 89 Women Sens Volley 89 Women
-
-
Отменен
25.10
Quimper Quimper Volley Club de Valenciennes Women Volley Club de Valenciennes Women
-
-
Отменен
25.10
Calais Women Calais Women Rennes Etudiants Club Women Rennes Etudiants Club Women
1
3
26
28
25
23
23
25
23
25
Завершен
24.10
Нант (Ж) Нант (Ж) Volley Club Harnes (W) Volley Club Harnes (W)
3
0
25
10
25
16
25
17
Завершен
Комментарии к матчу
