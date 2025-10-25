25.10.2025
Смотреть онлайн Calais Women - Rennes Etudiants Club Women 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: Calais Women — Rennes Etudiants Club Women, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Calypso.
МСК, 5 тур, Стадион: Calypso
Matches Women
Завершен
26:28 25:23 23:25 23:25
1 : 3
25 октября 2025
Превью матча Calais Women — Rennes Etudiants Club Women
Комментарии к матчу