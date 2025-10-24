24.10.2025
Смотреть онлайн Partizan (W) - Srem (W) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Чемпионат Сербии. Женщины: Partizan (W) — Srem (W), 3 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportski Centar Master.
МСК, 3 тур, Стадион: Sportski Centar Master
Чемпионат Сербии. Женщины
Завершен
25:23 25:19 24:26 22:25 15:11
25:23 25:19 24:26 22:25 15:11
3 : 2
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Partizan (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Srem (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Srem (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Partizan (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Partizan (W) со счетом 25-23
Сет 2. Команда Partizan (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Partizan (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Partizan (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Partizan (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Partizan (W) со счетом 25-19
Сет 3. Команда Partizan (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Srem (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Partizan (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Partizan (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Srem (W) со счетом 24-26
Сет 4. Команда Srem (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Srem (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Srem (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Srem (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Srem (W) со счетом 22-25
Сет 5. Команда Partizan (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Srem (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Partizan (W) первая набрала 15 очков
Превью матча Partizan (W) — Srem (W)
Комментарии к матчу